Во рту людей по всему миру найдена новая форма жизни — "обелиски"

Во рту и кишечнике людей найдены неизвестные науке микроорганизмы

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Неизвестный ранее класс вирусоподобных микроорганизмов открыли и описали на bioRxiv учёные Стэндфордского университета совместно с коллегами из Испании и Канады. Обелиски, как назвали их исследователи, встречаются во рту и кишечнике у людей по всему миру.

Фото: Getty Images

Молекулярный генетик, нобелевский лауреат, профессор Эндрю Файер и его аспирант Иван Жёлудев из Стэнфорда проанализировали 5,4 миллиона общедоступных наборов данных для секвенирования генов микробов, живущих в человеке при помощи специально для этого разработанного биоинформационного инструмента VNom.

Были идентифицированы РНК странных биологических агентов, живущих в Streptococcus sanguinis — полезных бактериях микробиома человека. Обелиски могут оказаться принципиально новой формой жизни. Для вирусов они слишком просты, так как не умеют строить белковые оболочки для жизни вне клеток-хозяев. А для вироидов — сложны, поскольку способны кодировать белки для копирования своей исходной РНК. К плазмидам их тоже нельзя отнести, потому что те обычно в своей основе имеют ДНК.

Загадочные гены найдены примерно в 7% проанализированных бактерий кишечника и 50% бактерий полости рта. Странно, что при таких масштабах колонизации их не замечали раньше, удивлены учёные. Возможно, из-за скромных размеров — РНК обелисков содержит до 1000 нуклеотидов.

Пока не ясно ни происхождение новых микроорганизмов, ни способ распространения, ни их влияние на человека. Но то, что оно должно быть — не вызывает никаких сомнений.