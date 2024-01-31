Учёные узнали, зачем эволюция так разнообразила цветы

Доказано влияние особенностей зрения пчёл и птиц на цветы

Цветковые растения миллионами лет подстраивались под особенности зрения опылителей — пчёл и птиц, экспериментальным путём установили учёные. Результаты исследований международной команды специалистов вышли в Proceedings of the Royal Society.

Фото: Shutterstock by Jack Hong

Роль опылителей в жизненном цикле большинства покрытосеменных растений трудно переоценить. Кроме, разве что, тех видов, что научились самоопылению.

Для выяснения зрительного ряда, царившего в природе 100 миллионов лет назад (когда появились первые цветы) биологи выбрали Австралию. Они набросали палки, камни, почву и т. п. — в качестве фона, и при помощи спектрофотометра сравнили отражённый от всего этого добра свет с тем, как визуально отображаются растения.

Оказалось, что хроматическая гамма цветов, опыляемых птицами, сдвинута к длинноволновой части спектра — то есть они красные и жёлтые, а окрас тех, что предпочитают пчёлы, — наоборот, ближе к сине-голубому коротковолновому краю видимого диапазона.

Давно известно, что пчёлы не различают красного цвета, а птицы, напротив, хорошо его видят. Значит, цветы специально подстраивались под особенности зрения опылителей, чтобы быть заметнее и в то же время не конкурировать между собой, пришли к выводу учёные.