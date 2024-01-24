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Ненаучный подход: директора Института общей генетики уволили после слов о болезнях из-за грехов

В Институте общей генетики РАН уволили директора, который нашёл связь грехов с болезнями

1:25
Наука

Директор Александр Кудрявцев лишился должности в Институте общей генетики РАН после заявления о том, что причинами мутаций являются грехи, проинформировало Минобрнауки.

В Институте общей генетики РАН уволили директора, который нашёл связь грехов с болезнями
Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Год назад Кудрявцев привлек внимание общественности благодаря своему выступлению на научно-богословской конференции "Бог — человек — мир". Там он выразил мнение, что генетические недуги провоцируются грехами, включая первородный. Он также утверждал, что изначально продолжительность жизни человека составляла несколько сотен лет до того момента, как люди погрязли во грехе. Деятель науки теорию о 900-летней продолжительности жизни обосновал цитатами из Библии.

Стоит отметить, что учеными в своей деятельности обычно используется научный подход — это систематический и логический метод исследования, основанный на использовании эмпирических данных, рационального анализа и объективности. Он обычно применяется в изучении природных явлений и позволяет получать объективные и достоверные знания.

Ненаучный подход — это метод, основанный на предположениях, выводах из личного опыта или вере, в отличие от использования систематического и эмпирического метода. Такой подход может быть основан на субъективных мнениях, предубеждениях или популярных уверениях, и не всегда обеспечивает достоверность и объективность получаемых результатов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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