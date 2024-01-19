Ферменты и радиоактивный йод: как нанороботы революционизируют лечение рака мочевого пузыря

Лечение рака нанороботами уменьшило размер опухоли на 90%

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании, опубликованном в Nature Nanotechnology, ученые представили инновационный способ лечения рака мочевого пузыря при помощи нанороботов. Этот метод позволил уменьшить размер опухоли на 90% после всего лишь одной дозы нанороботов, которые базируются на мочевине.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Исследование, проведенное совместно институтами IBEC, CIC biomaGUNE, IRB и UAB (все из Испании), дает надежду на эффективные методы лечения рака мочевого пузыря.

Ученые подчеркивают, что однократное применение нанороботов значительно уменьшает объем опухоли, что может сократить время пребывания в больнице и расходы на лечение.

Нанороботы представляют собой микроскопические устройства, состоящие из пористой сферы из кремнезема. Их поверхность оснащена различными компонентами, среди которых ключевыми являются фермент уреаза и радиоактивный йод.

Фермент уреаза взаимодействует с мочевиной в моче, обеспечивая активное передвижение нанороботов. Радиоактивный йод, в свою очередь, используется для локального воздействия на опухоль.

Следующим этапом исследования станет оценка возможности рецидивов опухолей после применения данного метода лечения. Новый подход открывает перспективы для улучшения результатов лечения и повышения качества жизни пациентов, сталкивающихся с раком мочевого пузыря.