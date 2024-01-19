Ферменты и радиоактивный йод: как нанороботы революционизируют лечение рака мочевого пузыря

В новом исследовании, опубликованном в Nature Nanotechnology, ученые представили инновационный способ лечения рака мочевого пузыря при помощи нанороботов. Этот метод позволил уменьшить размер опухоли на 90% после всего лишь одной дозы нанороботов, которые базируются на мочевине.
Исследование, проведенное совместно институтами IBEC, CIC biomaGUNE, IRB и UAB (все из Испании), дает надежду на эффективные методы лечения рака мочевого пузыря.
Ученые подчеркивают, что однократное применение нанороботов значительно уменьшает объем опухоли, что может сократить время пребывания в больнице и расходы на лечение.
Нанороботы представляют собой микроскопические устройства, состоящие из пористой сферы из кремнезема. Их поверхность оснащена различными компонентами, среди которых ключевыми являются фермент уреаза и радиоактивный йод.
Фермент уреаза взаимодействует с мочевиной в моче, обеспечивая активное передвижение нанороботов. Радиоактивный йод, в свою очередь, используется для локального воздействия на опухоль.
Следующим этапом исследования станет оценка возможности рецидивов опухолей после применения данного метода лечения. Новый подход открывает перспективы для улучшения результатов лечения и повышения качества жизни пациентов, сталкивающихся с раком мочевого пузыря.
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