Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 лучших фильма, снятых по историческим событиям прошлого
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Адвокат рэпера Vacio не исключил, что артист может пройти службу в музыкальном подразделении
Кинолог Голубев рассказал об особенностях собачьего интеллекта
Bloomberg: новая версия App Store поддержит стороннюю загрузку приложений
Диетолог Михалева назвала самое вредное блюдо на ужин
Певица Слава поделилась информацией о разрыве отношений со своим мужем
Как сделать макияж, если кожа шелушится — 5 советов от визажистов
Семь признаков, которые говорят о том, что автомобиль пора срочно продавать
Исследование указывает на значительное обогащение водой ранней лунной коры

Новое исследование меняет понимание истории воды на Луне

2:57
Наука

Исследование, проведенное докторантом Западного университета, указывает на значительное обогащение водой ранней лунной коры, составляющей поверхность Луны, более 4 миллиардов лет назад, сообщает argumenti. ru.

Новое исследование меняет понимание истории воды на Луне
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

На основе информации от "phys.org", стало известно, что в образце ранней лунной коры впервые был обнаружен минерал апатит, представляющий собой наиболее распространенный фосфат, прилетевший с Луны.

Это открытие предоставляет новые увлекательные доказательства того, что ранняя кора Луны содержала больше воды, чем предполагалось ранее, открывая новые перспективы для изучения лунной истории.

Тара Хейден, космохимик и сотрудник отдела наук о Земле Западного университета, выразила удивление:

"Открытие апатита в ранней коре Луны в первый раз невероятно захватывающе, поскольку мы, наконец, можем начать собирать воедино этот неизвестный этап лунной истории. Мы обнаружили, что ранняя кора Луны была богаче водой, чем мы ожидали, а ее летучие стабильные изотопы раскрывают еще более сложную историю, чем мы знали раньше", — заявила космохимик и сотрудник отдела наук о Земле Западного университета Тара Хейден.

Ранее считалось, что образцы "Аполлона" были "бедны летучими веществами" при возвращении с Луны, что привело к широкому распространению представления о Луне как о "сухой". Однако в 2008 году обнаружили присутствие воды в стеклянных шариках из образцов "Аполлона", требуя повторного анализа образцов и расширяя наше понимание наличия воды на Луне.

"Мы знаем больше всего об истории воды на Луне из образцов "Аполлона", но считается, что эти образцы представляют только около пяти процентов всей поверхности Луны. До тех пор, пока мы не получим больше образцов в предстоящих миссиях Artemis, единственными образцами с поверхности, которые у нас есть, являются метеориты", — Хейден подчеркнула важность дополнительных образцов с поверхности Луны, таких как лунные метеориты, для дальнейших исследований.

Хейден выразила удачу в обнаружении метеорита с Луны, обладающего химическим составом, важным для понимания лунных водоносных минералов.

Обнаружение апатита в породах данного образца впервые дает возможность прямого исследования этапа эволюции Луны, о котором ранее было мало известно.

Раскрытие истории воды в самой ранней лунной коре, примерно 4,5 миллиарда лет назад, играет важную роль в улучшении нашего понимания происхождения воды в Солнечной системе. Лунные метеориты предоставляют отличную возможность для дальнейших исследований древних пород с Луны.

"Долгое время считалось, что поверхность Луны была высушена в течение тысяч и даже миллионов лет, но, возможно, на поверхности Луны может быть больше воды, чем мы думали, и нам просто нужно найти способ ее добычи", — заключила Тара Хейден.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
В Эстонии отклонён законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Семь признаков, которые говорят о том, что автомобиль пора срочно продавать
Учёные предупредили об опасности любого унитаза
Картофель, запечённый с сыром: вкусное и пикантное блюдо
Тренер Янчук о теннисисте Медведеве на Australian Open: не боится никаких соперников
3 лучших фильма, в основу сюжета которых легли реальные события
Военкор Сладков спрогнозировал взятие Авдеевки российскими военными к 23 февраля
Эксперт перечислила полезные "зимние" продукты
Названы автоподделки, на которые ведутся скупые водители, в результате чего гробится автомобиль
Психолог: боли при менструации могут быть вызваны психологическими причинами
В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников