Исследование указывает на значительное обогащение водой ранней лунной коры

Новое исследование меняет понимание истории воды на Луне

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное докторантом Западного университета, указывает на значительное обогащение водой ранней лунной коры, составляющей поверхность Луны, более 4 миллиардов лет назад, сообщает argumenti. ru.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

На основе информации от "phys.org", стало известно, что в образце ранней лунной коры впервые был обнаружен минерал апатит, представляющий собой наиболее распространенный фосфат, прилетевший с Луны.

Это открытие предоставляет новые увлекательные доказательства того, что ранняя кора Луны содержала больше воды, чем предполагалось ранее, открывая новые перспективы для изучения лунной истории.

Тара Хейден, космохимик и сотрудник отдела наук о Земле Западного университета, выразила удивление:

"Открытие апатита в ранней коре Луны в первый раз невероятно захватывающе, поскольку мы, наконец, можем начать собирать воедино этот неизвестный этап лунной истории. Мы обнаружили, что ранняя кора Луны была богаче водой, чем мы ожидали, а ее летучие стабильные изотопы раскрывают еще более сложную историю, чем мы знали раньше", — заявила космохимик и сотрудник отдела наук о Земле Западного университета Тара Хейден.

Ранее считалось, что образцы "Аполлона" были "бедны летучими веществами" при возвращении с Луны, что привело к широкому распространению представления о Луне как о "сухой". Однако в 2008 году обнаружили присутствие воды в стеклянных шариках из образцов "Аполлона", требуя повторного анализа образцов и расширяя наше понимание наличия воды на Луне.

"Мы знаем больше всего об истории воды на Луне из образцов "Аполлона", но считается, что эти образцы представляют только около пяти процентов всей поверхности Луны. До тех пор, пока мы не получим больше образцов в предстоящих миссиях Artemis, единственными образцами с поверхности, которые у нас есть, являются метеориты", — Хейден подчеркнула важность дополнительных образцов с поверхности Луны, таких как лунные метеориты, для дальнейших исследований.

Хейден выразила удачу в обнаружении метеорита с Луны, обладающего химическим составом, важным для понимания лунных водоносных минералов.

Обнаружение апатита в породах данного образца впервые дает возможность прямого исследования этапа эволюции Луны, о котором ранее было мало известно.

Раскрытие истории воды в самой ранней лунной коре, примерно 4,5 миллиарда лет назад, играет важную роль в улучшении нашего понимания происхождения воды в Солнечной системе. Лунные метеориты предоставляют отличную возможность для дальнейших исследований древних пород с Луны.

"Долгое время считалось, что поверхность Луны была высушена в течение тысяч и даже миллионов лет, но, возможно, на поверхности Луны может быть больше воды, чем мы думали, и нам просто нужно найти способ ее добычи", — заключила Тара Хейден.