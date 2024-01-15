В космосе нашли "руку Бога"

"Рука Бога" находится в 17 тысячах световых лет от Земли

За необычную форму туманность вокруг пульсара PSR B1509-58 называют "рукой Бога". Учёные объяснили причины загадочного явления.

Фото: NASA/CXC/CfA/P

Этот астрономический объект открыт ещё в 1982 году. Он находится в 17 тысячах световых лет от Земли в созвездии Циркуля.

Туманность немного похожа на раскрытую ладонь, что особенно заметно на снимке в рентгеновском диапазоне, сделанном недавно обсерваторией NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array), — отсюда её "народное" название.

Выражаясь по-научному, "рука Бога" — это плерион. Это означает, что она подпитывается образовавшим её пульсаром.

Взрыв звезды, превративший её в пульсар, произошёл около 1700 лет назад — по космическим меркам, это совсем чуть-чуть. Поэтому возникло яркое, горячее и быстро вращающееся небесное тело.

Этим, по словам Фионы Харрисон, астрофизика из Калифорнийского технологического института в Пасадене, и обусловлена необычная форма туманности; а также невозможность разглядеть сам пульсар.

"Имея диаметр всего около 19 километров, он делает около семи оборотов в секунду, направляя свои частицы в материю, сброшенную во время взрыва звезды. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем, что и производит рентгеновское свечение. В результате получилось облако, напоминающее своими очертаниями раскрытую ладонь", — пояснила она.