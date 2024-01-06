Обновлённый танк Т-80 ВС России превосходит натовские танки

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам автора статьи, газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает преимущество в проходимости, как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными боевыми машинами.

Фото: https://t.me/donbassr/36442

Кроме того, отмечается, что немецкие танки Leopard, оказались очень капризными, в тяжёлых погодных условиях, они просто тонут в грязи.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6.

Как отмечают военные эксперты, ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти их из зоны боевых действий.