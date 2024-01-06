По словам автора статьи, газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает преимущество в проходимости, как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными боевыми машинами.
Кроме того, отмечается, что немецкие танки Leopard, оказались очень капризными, в тяжёлых погодных условиях, они просто тонут в грязи.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6.
Как отмечают военные эксперты, ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти их из зоны боевых действий.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.