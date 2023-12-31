Из-за этой вещи космонавты лишаются ногтей после выхода в открытое пространство

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Астронавты, выходящие в открытый космос, сталкиваются с неприятной проблемой — потерей ногтей и другими травмами рук по возвращении на корабль. Исследования показывают, что атмосферное давление и модель перчаток играют ключевую роль в этом явлении.

Фото: Роскосмос

В космосе давление существенно ниже, чем на Земле, поэтому внутри скафандра создают искусственное давление. Однако перчатки, находясь под давлением в течение продолжительного времени, могут вызывать травмы, включая потерю ногтей.

Исследователи, работавшие с НАСА, выявили, что особенно часто страдают ногти у астронавтов с широкими пястно-фаланговыми суставами. Это связано с тем, что перчатки сильнее давят на эти суставы при движениях, что может перекрывать кровоток и приводить к повреждениям тканей, включая онихолизис, сообщает Science Alert.

Исследование также указывает на то, что новые модели перчаток, такие как серия 4 000 и российские Orlan, которые обеспечивают больше пространства для суставов, могут уменьшить частоту потери ногтей.

Эксперты рекомендуют изменить конструкцию перчаток в области пястно-фаланговых суставов, чтобы снизить риск травм и улучшить комфорт астронавтов в открытом космосе.