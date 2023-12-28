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Более тысячи метеорологических рекордов побил этот год в России

1:10
Наука

Более тысячи метеорологических рекордов поставила погода в России в уходящем году, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более тысячи метеорологических рекордов побил этот год в России
Фото: Northjersey.com/USA Today Network by Amy Newman

"Очень много рекордов было, — заметил он на пресс-конференции в Москве. — 1 043 суточных рекорда в разных городах и весях".

Специалист уточнил:

  • 840 рекордов максимальной температуры,
  • 139 — минимальной температуры,
  • 63 — по количеству осадков.

Зафиксированы и месячные климатические достижения.

"Скажем, в Москве фантастический был сентябрь, самый тёплый", — привёл пример Вильфанд.

Он также рассказал о погоде на Новый год в столице. С утра 31 декабря температура начнёт падать, достигнув минимума в ночь на 3 января на уровне -25 °C, затем повернёт на потепление, но всё равно останется аномально низкой.

"31 декабря и 1 января прогнозируется сильная гололедица. Москвичам нужно быть очень внимательными — смотреть, где скользко", — добавил учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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