Более тысячи метеорологических рекордов поставила погода в России в уходящем году, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Очень много рекордов было, — заметил он на пресс-конференции в Москве. — 1 043 суточных рекорда в разных городах и весях".
Специалист уточнил:
Зафиксированы и месячные климатические достижения.
"Скажем, в Москве фантастический был сентябрь, самый тёплый", — привёл пример Вильфанд.
Он также рассказал о погоде на Новый год в столице. С утра 31 декабря температура начнёт падать, достигнув минимума в ночь на 3 января на уровне -25 °C, затем повернёт на потепление, но всё равно останется аномально низкой.
"31 декабря и 1 января прогнозируется сильная гололедица. Москвичам нужно быть очень внимательными — смотреть, где скользко", — добавил учёный.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.