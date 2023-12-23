Зуб мегалодона возрастом 3,5 миллиона лет впервые в истории найден нетронутым на глубоководном дне

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Акула в своей жизни теряет до 40 000 зубов, и мегалодон (Otodus megalodon), как самый крупный хищник всех времен, не является исключением. В период между 4 и 20 миллионами лет назад этот устрашающий зверь странствовал по всему мировому океану, и его зубы, сброшенные в процессе, до сих пор оказываются на берегах, торчат из костей китов или всплывают из древних подводных ландшафтов.

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Однако до сих пор ни один из этих зубов не был обнаружен практически в том же состоянии, что и миллионы лет назад.

Недавно исследователи описали удивительное находение: окаменелый зуб мегалодона, частично погруженный в дно океана примерно на 3000 метров глубиной, на просторах Тихого океана. Это исследование было опубликовано в журнале Historical Biology: An International Journal of Paleobiology.

Обнаружить зуб среди каменистого обнажения было сложно, но, изучив снимки с дистанционно управляемого подводного аппарата, ученые заметили, что он торчит из песка, словно упал всего несколько минут назад.

При ближайшем рассмотрении древнего зуба на суше они обнаружили, что у него сломанный кончик и зазубренные края, которые сохранили свою остроту, как в тот момент, когда они в последний раз разрезали свежее мясо.

Форма тела мегалодона, способного совершить несколько укусов для поедания современных акул, известна в основном благодаря его зубам, которые могут быть размером с человеческую руку, и разбросанным позвонкам. В отличие от прочных частей анатомии, остальные мягкие ткани и хрящи мегалодона не сохранились с момента его вымирания 3,6 миллиона лет назад.

Судя по обстоятельствам, считается, что этот конкретный зуб также столь же стар. Он был найден в отдаленном районе к юго-западу от Гавайских островов, в нескольких сотнях километров от атолла Джонстон, в океанской "пустыне" на краю океана.

Исследователи на борту исследовательского судна "Наутилус" провели обследование этого района для получения более подробной информации о его глубоководной геологии и биологии.

"Существуют области морского дна, особенно глубокие океанские бассейны, далекие от материка, где в течение длительных периодов времени не происходит отложение осадков", — поясняет палеонтолог Тайлер Гринфилд из Университета Вайоминга. "Также возможно, что зубы могли подвергнуться эрозии и оказаться в более молодых отложениях, но, вероятно, это не произошло в данном случае".

Зуб был обнаружен на гребне хребта, где океанские течения, по предположению, достаточно сильны, чтобы предотвратить накопление осадков. Зазубренные края зуба также удивительно хорошо сохранились, что позволяет предполагать, что зуб не подвергался воздействию и, следовательно, не подвергался эрозии.

Новый зуб, размером всего 63-68 миллиметров, может быть не самым крупным в своем роде, но добавляет к растущему числу образцов, которые отслеживают движение мегалодона по океанам.

Просматривая исторические записи предыдущих глубоководных экспедиций, исследователи обнаружили множество других зубов мегалодона, извлеченных с глубин от 350 до 5570 метров. Но они отмечают, что это первый случай документирования на месте его последнего покоя, когда его нашли.

"Первая документация окаменелостей мегазубой акулы, найденная в глубоком море, подчеркивает важность использования передовых технологий глубоководных исследований для изучения самых больших и наименее изученных частей нашего океана", — заключают исследователи.