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Финские ученые создали кофе без зерен

1:14
Наука

Финские исследователи из Национального научно-исследовательского центра, расположенного в Эспоо, достигли значительного прорыва в области пищевых технологий. Они разработали инновационный вид кофе под названием "Beanless Coffee" (Кофе без зерен), который не требует использования обычных кофейных зерен.

Финские ученые создали кофе без зерен
Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот новый продукт создан на основе клеток кофейного дерева, и, как подчеркивает руководитель исследовательской группы Хайко Ришер, он обладает вкусом, соответствующим обычному кофе на 80 процентов.

Инновационный процесс приготовления напитка включает в себя применение передовых технологий, таких как обжарка с использованием лазерных лучей. Этот метод открывает новые перспективы в производстве кофе и может серьезно повлиять на отрасль, сообщает "Стерлеград".

Согласно сообщению, для того чтобы продукт получил статус "пригодного для употребления в пищу", понадобится примерно четыре года. Этот период необходим для прохождения всех этапов проверки и сертификации. Таким образом, финские ученые представили инновационное решение, способное радикально изменить привычные представления о кофе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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