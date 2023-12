В Якутии нашли останки неизвестных древних животных

Руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов заявил, что археологическая стоянка принадлежала человеку, жившему более 30 тысяч лет назад. Это было установлено на основе артефактов, соответствующих данной археологической культуре.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .