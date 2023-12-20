В Якутии нашли останки неизвестных древних животных

Руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов заявил, что археологическая стоянка принадлежала человеку, жившему более 30 тысяч лет назад. Это было установлено на основе артефактов, соответствующих данной археологической культуре.

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"Мы обнаружили значительное количество останков мамонтовой фауны, которые являются следами воздействия человека. Помимо этого, были найдены кости неизвестных видов животных", — поделился информацией Альберт Протопопов.

Обнаруженные кости сильно повреждены. Также на месте находки были обнаружены останки носорогов и львов. Археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба уже начал археологическую разведку. По ее результатам ученым удалось определить, что некоторые артефакты с этой стоянки соответствуют дюктайской культуре. Раскопки на данном участке будут продолжены, что было согласовано с администрацией района.