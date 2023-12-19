Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали автомобили со стоимостью ниже 1 млн рублей: Mercedes и LADA
Украинский журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден дал сигнал Зеленскому о выходе США из конфликта
В ГИБДД предупредили о возможных штрафах за перегон некомплектного автомобиля
SHOT: Норвегия отказалась принять самолёт РФ с умирающим мужчиной на борту
"Немножко пожирнела": Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Российские ученые создали прибор для ускорения роста семян
Сергей Шойгу поручил исполнить последнюю волю погибшего в Марьинке Рудакова
Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"

Ученые обнаружили способность ИИ к самовоспроизведению в малых масштабах

1:28
Наука

Ученые из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета пришли к выводу, что более крупные ИИ-модели, такие как те, что используются в ChatGPT, могут генерировать небольшие и специализированные приложения для повседневного использования.

Ученые обнаружили способность ИИ к самовоспроизведению в малых масштабах
Фото: Openverse by focal5 is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти специализированные модели открывают новые возможности в таких областях, как улучшение слуховых аппаратов, мониторинг нефтепроводов и отслеживание видов, находящихся под угрозой исчезновения. Генеральный директор технологической компании Aizip Ян Сун сравнил этот процесс со старшим братом, который помогает своему младшему развиваться.

Примером таких технологий стал трекер активности человека, использующий искусственный интеллект для сбора и анализа данных о движении. Этот небольшой чип, размером меньше обычной монеты, представляет собой образец миниатюрного машинного обучения, который можно внедрять в компактные устройства или ограниченные пространства.

Согласно заявлению одного из исследователей Юбэю Чену, такие возможности машинного обучения играют ключевую роль в популяризации искусственного интеллекта. Это открытие подтверждают идею о том, что практически любой объект может стать "разумным".

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект начал в грубой форме отвечать пользователям на их запросы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается

С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.

С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
В Ростовской области отказались заселять в отель военных, возвращавшихся в зону СВО
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Страшная трагедия: появилось видео боя, после которого погиб юный спортсмен
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Двигатель усохнет: причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком
Двигатель усохнет: причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком
Последние материалы
В ГИБДД предупредили о возможных штрафах за перегон некомплектного автомобиля
SHOT: Норвегия отказалась принять самолёт РФ с умирающим мужчиной на борту
"Немножко пожирнела": Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Российские ученые создали прибор для ускорения роста семян
Сергей Шойгу поручил исполнить последнюю волю погибшего в Марьинке Рудакова
Врач назвала первые признаки варикоза
Нутрициолог: "Во время болезни исключите сахар"
Новогодние праздники без вреда для здоровья: советы врача
Прусикин, Харламов и Костюшкин высказались о смерти Красилова: "Очень рано. Всего 29 лет"
Эндокринолог Родионова: жир запускает хронический воспалительный процесс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников