Ученые обнаружили способность ИИ к самовоспроизведению в малых масштабах

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета пришли к выводу, что более крупные ИИ-модели, такие как те, что используются в ChatGPT, могут генерировать небольшие и специализированные приложения для повседневного использования.

Фото: Openverse by focal5 is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти специализированные модели открывают новые возможности в таких областях, как улучшение слуховых аппаратов, мониторинг нефтепроводов и отслеживание видов, находящихся под угрозой исчезновения. Генеральный директор технологической компании Aizip Ян Сун сравнил этот процесс со старшим братом, который помогает своему младшему развиваться.

Примером таких технологий стал трекер активности человека, использующий искусственный интеллект для сбора и анализа данных о движении. Этот небольшой чип, размером меньше обычной монеты, представляет собой образец миниатюрного машинного обучения, который можно внедрять в компактные устройства или ограниченные пространства.

Согласно заявлению одного из исследователей Юбэю Чену, такие возможности машинного обучения играют ключевую роль в популяризации искусственного интеллекта. Это открытие подтверждают идею о том, что практически любой объект может стать "разумным".

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект начал в грубой форме отвечать пользователям на их запросы.