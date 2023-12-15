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Ученые открыли вещество, способное конкурировать по прочности с алмазом

1:19
Наука

Международный коллектив ученых из Шотландии, Германии и Швеции объявил о прорыве в разработке сверхпрочных материалов. Их исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials (AdvMat), рассказывает о получении нитридов углерода, близких по твердости к алмазам.

Ученые открыли вещество, способное конкурировать по прочности с алмазом
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Этот научный прогресс является результатом долгосрочных экспериментов с нитридами углерода, начатых еще в 1980-х годах. Специалисты подвергли соединения углерода и азота давлению от 70 до 135 гигапаскалей (в 1 миллион раз выше атмосферного давления) при температуре свыше 1500 °C.

Полученные материалы оказались тверже кубического нитрида бора — вещества, долгое время считавшегося вторым по твердости после алмаза.

Кроме того, сверхтвердые нитриды углерода обладают дополнительными свойствами, такими как фотолюминесценция и высокая плотность хранения энергии.

Ученые утверждают, что эти новые материалы можно успешно применять в промышленности, включая использование их в защитных покрытиях для автомобилей и космических кораблей, солнечных панелях, фотодетекторах и производстве высокопрочных режущих инструментов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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