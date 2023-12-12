Прогноз ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предвещает магнитную бурю в ночь с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. Прогнозируемый класс бури — G1, самый низкий уровень. Подобные явления уже были предсказаны экспертами на 18, 19 и 22 декабря.
Бура G1, характеризующаяся низкой интенсивностью, обычно проходит незаметно для человека и не влияет на навигационные системы. Оценка силы бури проводится с использованием магнитометра, сообщает "Рамблер".
Самая высокая категория — экстремально сильная буря G5, способная воздействовать на спутники, радиосвязь и электрические сети.
Ранее сообщалось, что гигантская дыра на Солнце извергает сверхбыстрый солнечный ветер прямо на нас.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.