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Ученые РАН: в Новый год Землю накроет магнитная буря

1:00
Наука

Прогноз ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предвещает магнитную бурю в ночь с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. Прогнозируемый класс бури — G1, самый низкий уровень. Подобные явления уже были предсказаны экспертами на 18, 19 и 22 декабря.

Ученые РАН: в Новый год Землю накроет магнитная буря
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Бура G1, характеризующаяся низкой интенсивностью, обычно проходит незаметно для человека и не влияет на навигационные системы. Оценка силы бури проводится с использованием магнитометра, сообщает "Рамблер".

Самая высокая категория — экстремально сильная буря G5, способная воздействовать на спутники, радиосвязь и электрические сети.

Ранее сообщалось, что гигантская дыра на Солнце извергает сверхбыстрый солнечный ветер прямо на нас.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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