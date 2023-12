Your browser does not support the audio element.

Прогноз ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предвещает магнитную бурю в ночь с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. Прогнозируемый класс бури — G1, самый низкий уровень. Подобные явления уже были предсказаны экспертами на 18, 19 и 22 декабря.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0