Ученые выяснили, что алкогольное пиво безопаснее безалкогольного

Исследование американских ученых, опубликованное в Journal of Food Protection, выявило, что безалкогольное пиво создает среду, благоприятствующую росту и выживанию патогенов, в отличие от своего алкогольного аналога.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Эксперименты показали, что при температуре 14 градусов Цельсия кишечная палочка и сальмонелла выживают в безалкогольном пиве, в то время как даже небольшое содержание алкоголя защищает от их размножения.

Исследование подчеркивает необходимость специальных хранительных условий и возможного добавления соответствующей информации на этикетки безалкогольного пива в будущем.