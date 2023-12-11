Исследование американских ученых, опубликованное в Journal of Food Protection, выявило, что безалкогольное пиво создает среду, благоприятствующую росту и выживанию патогенов, в отличие от своего алкогольного аналога.
Эксперименты показали, что при температуре 14 градусов Цельсия кишечная палочка и сальмонелла выживают в безалкогольном пиве, в то время как даже небольшое содержание алкоголя защищает от их размножения.
Исследование подчеркивает необходимость специальных хранительных условий и возможного добавления соответствующей информации на этикетки безалкогольного пива в будущем.
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