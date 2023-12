Найдена "проклятая табличка": самая древняя надпись с именем Бога

Your browser does not support the audio element.

Археологи обнаружили "проклятую табличку" возрастом 3200 лет, предположительно содержащую самую древнюю надпись с именем Бога, которая, вероятно, использовалась для наложения зловещих чар на нарушителей обещаний. Международная группа археологов считает, что маленький сложенный лист свинца, обнаруженный на Западном берегу, был создан не менее 3200 лет назад и содержит текст, молящий Бога проклясть тех, кто нарушит свои обещания, сообщает MK.RU.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .