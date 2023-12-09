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Найдена "проклятая табличка": самая древняя надпись с именем Бога

2:42
Наука

Археологи обнаружили "проклятую табличку" возрастом 3200 лет, предположительно содержащую самую древнюю надпись с именем Бога, которая, вероятно, использовалась для наложения зловещих чар на нарушителей обещаний. Международная группа археологов считает, что маленький сложенный лист свинца, обнаруженный на Западном берегу, был создан не менее 3200 лет назад и содержит текст, молящий Бога проклясть тех, кто нарушит свои обещания, сообщает MK.RU.

Найдена "проклятая табличка": самая древняя надпись с именем Бога
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Если эта версия будет подтверждена будущими исследованиями, открытие станет почти на 2000 лет старше предыдущей находки — стелы Меша, датированной 840 годом до нашей эры.

Команда перевела 48 букв следующим образом:

"Проклят, проклят, проклят — проклят Яхве".

Табличка была найдена на библейской горе, предположительно расположенной в Земле Обетованной, и может содержать письмена, более древние, чем любая известная надпись на иврите древнего Израиля.

Маленький артефакт был обнаружен во время раскопок на горе Эбал, упомянутой в Библии как часть пути израильтян из Древнего Египта. Согласно Священному Писанию, Моисей должен был построить жертвенник на этой горе после освобождения израильтян из рабства, но из-за своего бунта ему было запрещено войти в Землю Обетованную.

Преемник Моисея, Иисус Навин, по преданию, построил алтарь на Гебале, который обновил Завет. Археолог Адам Зерталь обнаружил его более 17 лет назад. Алтарь, сложенный из камней, расположен ближе к вершине горы.

Команда археологов вернулась на место в горах Самарии, чтобы продолжить исследования. Директор Института археологических исследований Библейской семинарии в Техасе, Скотт Стриплинг, отметил, что табличка с проклятием относится к I железному веку и позднему бронзовому веку, что делает ее уникальной.

Исследователи обнаружили, что табличка состоит из 48 букв, объединенных в 14 слов, призывающих проклятие от Бога. Анализ указал на использование свинца, добываемого в Греции, для создания таблетки.

Однако есть разногласия в мнениях археологов. Некоторые считают, что табличка использовалась для рыбалки, в то время как другие настаивают на ее религиозном характере. Дискуссии о том, были ли на горе Эбал израильтяне, продолжаются, исследования в этой области еще не завершены.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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