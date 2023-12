PNAS: на Энцеладе есть вода и могут быть аминокислоты для органических молекул

Ледяной спутник Сатурна Энцелад предоставляет условия для возможного возникновения органической жизни, согласно исследованию группы американских планетологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликованному в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Ученые отмечают, что под ледяным панцирем Энцелада находятся соленые океаны, превышающие по площади океаны Земли. Данные от зонда NASA "Кассини" показали, что луна выбрасывает в окружающее пространство ледяные струи.

Исследователи космоса надеются собрать частицы из этих струй в ходе будущих космических миссий и изучить их содержание аминокислот, необходимых для формирования органических молекул.

Для проверки способности таких соединений выжить при выбросе в космос со скоростью 400 метров в секунду ученые провели лабораторные испытания. В ходе эксперимента создали ледяные зерна с использованием ионизации и электрораспыления, затем измерили массу и заряд каждой частицы. Результаты показали, что замороженные аминокислоты выдерживают удар со скоростью до 4,2 километра в секунду, что позволяет собирать их с использованием текущих технологий.

Планетологи надеются подтвердить свои расчеты во время миссии NASA Europa Clipper, запланированной на 2024 год, в рамках которой планируется отправить автоматическую станцию к одной из крупнейших лун Юпитера — Европе. Европа имеет схожий ледяной состав с Энцеладом.