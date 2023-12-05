Изменение климата может перевернуть борьбу с малярией, предупреждает ВОЗ

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В четверг, 30 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что изменение климата и связанные с ним экстремальные погодные условия могут увеличить распространение малярии в мире.

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"Климатические изменения представляют серьезный риск для борьбы с малярией, особенно в уязвимых регионах. Неотложные меры по замедлению глобального потепления и смягчению его последствий необходимы в сочетании с устойчивыми стратегиями по борьбе с малярией" — генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последнему Всемирному докладу о малярии ВОЗ, в 2022 году было зафиксировано 249 миллионов случаев заболевания, передаваемого комарами, что на 16 миллионов больше, чем в 2019 году. Пять стран — Пакистан, Нигерия, Уганда, Эфиопия и Папуа-Новая Гвинея — стали свидетелями резкого увеличения числа случаев, особенно в результате разрушительных наводнений в Пакистане. Увеличение случаев малярии связывают с созданием новых природных условий для размножения комаров и сложностями в применении мер по профилактике среди вынужденно переселенных.

Эксперты подчеркивают, что изменение климата не только непосредственно влияет на распространение малярии через сильные наводнения, но и создает косвенные последствия. Стихийные бедствия могут ограничивать доступ к услугам по борьбе с малярией и приводить к сбоям в поставках инсектицидных сеток, лекарств и вакцин. Несмотря на увеличение числа заболевших, смертность от малярии снизилась до 608 000 в 2022 году, хотя остается выше уровня до пандемии в 2019 году.

В позитивных новостях отмечается успешное внедрение первой вакцины против малярии, RTS, S/AS01, в Гане, Кении и Малави, что привело к снижению смертности детей раннего возраста на 13%. Также была рекомендована вторая вакцина против малярии в этом году.