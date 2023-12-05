Археологическое открытие в Саттон-Ху: древний языческий храм в королевском комплексе

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Археологи в Великобритании обнаружили руины, предположительно, языческого храма или культового дома, принадлежавшего к королевскому комплексу, который существовал около 1400 лет назад.

Фото: openverse by Christopher Combe Photography is licensed under CC BY 2.0

Это открытие было сделано в Саттон-Ху, местности в Саффолке, во время летних раскопок. Историческое место было заселено в VII веке и с тех пор стало объектом для археологических исследований. В том числе были обнаружены 18 курганов и англосаксонский корабль.

Более 200 волонтеров, включая школьников, принимали участие в раскопках, в результате которых были выявлены фундамент храма и две другие деревянные постройки. Весь комплекс, вероятно, занимал площадь 37 акров (15 гектаров).

Считается, что королевским комплексом мог управлять король Рэдвальд, обращенный в христианство, который, вероятно, был похоронен в Саттон-Ху около 627 года. Фундамент храма указывает на его необычную высоту и прочность, возможно, свидетельствуя о его использовании для дохристианского богослужения.

"Он больше всего похож на здания в других частях Англии, которые считаются храмами или культовыми домами, поэтому, возможно, ранние короли восточных англов использовали его для дохристианского богослужения" — Кристофер Скалл, руководитель раскопок.

В своей книге VIII века "Церковная история английского народа" Достопочтенный Беда упоминал "королевскую деревню" в Рендлишеме (Саффолк), где располагался храм с алтарями, посвященными дохристианским богам и Иисусу Христу.

Комплекс в Саттон-Ху, охарактеризованный как "замечательный", включал ров длиной почти 1,5 километра и был частью большего поселения, занимавшего 124 акра (50 гектаров).

Добровольцы также обнаружили образцы обожженной глины, использовавшиеся для литья конских упряжей, а также следы металлургии VII века. Результаты раскопок указывают на могущество и богатство королей Восточной Англии, а также на утонченность общества того времени. Шулл, комментируя результаты, отметил, что "возможный храм или культовый дом представляет собой редкое и замечательное свидетельство дохристианских верований на королевском месте, которые лежали в основе раннего английского общества".