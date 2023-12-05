Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве появилась услуга по откапыванию автомобиля из снега: от 500 рублей
Лионель Месси — спортсмен 2023 года по версии журнала Time
Больше не покупайте фитнес-батончики в магазине
В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление чувств женщин
В Германии забили тревогу из-за раскрывшейся лжи о ВСУ: "Водили за нос"
Baijiahao: гениальный манёвр России в сельском хозяйстве вызвал зависть и тревогу Запада
Врач назвала способ понизить давление без вреда для здоровья
Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу
Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации

Археологическое открытие в Саттон-Ху: древний языческий храм в королевском комплексе

2:32
Наука

Археологи в Великобритании обнаружили руины, предположительно, языческого храма или культового дома, принадлежавшего к королевскому комплексу, который существовал около 1400 лет назад.

Археологическое открытие в Саттон-Ху: древний языческий храм в королевском комплексе
Фото: openverse by Christopher Combe Photography is licensed under CC BY 2.0

Это открытие было сделано в Саттон-Ху, местности в Саффолке, во время летних раскопок. Историческое место было заселено в VII веке и с тех пор стало объектом для археологических исследований. В том числе были обнаружены 18 курганов и англосаксонский корабль.

Более 200 волонтеров, включая школьников, принимали участие в раскопках, в результате которых были выявлены фундамент храма и две другие деревянные постройки. Весь комплекс, вероятно, занимал площадь 37 акров (15 гектаров).

Считается, что королевским комплексом мог управлять король Рэдвальд, обращенный в христианство, который, вероятно, был похоронен в Саттон-Ху около 627 года. Фундамент храма указывает на его необычную высоту и прочность, возможно, свидетельствуя о его использовании для дохристианского богослужения.

"Он больше всего похож на здания в других частях Англии, которые считаются храмами или культовыми домами, поэтому, возможно, ранние короли восточных англов использовали его для дохристианского богослужения" — Кристофер Скалл, руководитель раскопок.

В своей книге VIII века "Церковная история английского народа" Достопочтенный Беда упоминал "королевскую деревню" в Рендлишеме (Саффолк), где располагался храм с алтарями, посвященными дохристианским богам и Иисусу Христу.

Комплекс в Саттон-Ху, охарактеризованный как "замечательный", включал ров длиной почти 1,5 километра и был частью большего поселения, занимавшего 124 акра (50 гектаров).

Добровольцы также обнаружили образцы обожженной глины, использовавшиеся для литья конских упряжей, а также следы металлургии VII века. Результаты раскопок указывают на могущество и богатство королей Восточной Англии, а также на утонченность общества того времени. Шулл, комментируя результаты, отметил, что "возможный храм или культовый дом представляет собой редкое и замечательное свидетельство дохристианских верований на королевском месте, которые лежали в основе раннего английского общества".

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Костюшкин подверг Киркорова унижению на церемонии "Песня года"
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Последние материалы
Врач Кутушов рассказал об опасности искусственных ёлок
Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу
Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации
Очевидец рассказал о возможных причинах плохого самочувствия Пугачёвой на Кипре
Солнечная буря 1977 года показывает, насколько мы не готовы к следующей "большой буре"
Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат
Киев в шоке: Марокко получила от США партию Abrams M1A2 и ждёт 500 БМП Bradley
У домохозяйки из Екатеринбурга взорвалась сковорода с маслом
Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени
Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников