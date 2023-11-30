Большой адронный коллайдер может генерировать темную материю в своих струях частиц

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Новый этап поиска темной материи завершился неудачей, однако эти усилия предоставили важные ограничения, которые помогут сузить направление будущих экспериментов в поисках этого неуловимого вещества.

Фото: openverse by Luigi Selmi is licensed under CC BY 2.0

Большинство астрономов утверждают, что темная материя составляет 85% всей массы Вселенной и может объяснить непропорциональную гравитацию вокруг галактик и в скоплениях галактик. Однако ее природа остается загадкой, и даже главный кандидат, так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP), не был обнаружен в Большом адронном коллайдере (БАК).

"Поиск темной материи требует пересмотра парадигмы из-за отсутствия доказательств существования WIMP. В свете этого теоретики рассматривают альтернативные модели, предполагая, что темная материя может сильно взаимодействовать с частицами в Стандартной модели" — Дипак Кар, профессор физики Университета Витватерсранда.

Кар и его коллега Суканья Синха предложили новый метод поиска потенциальных частиц темной материи, таких как темные кварки и темные глюоны, в столкновениях протонов внутри БАКа. Их концепция основана на идее, что эти частицы могут образовывать "полувидимые" струи, приводя к энергетическим дисбалансам в экспериментах.

Хотя исследователи не обнаружили доказательств существования полувидимых струй, результаты эксперимента ATLAS на БАКе определили верхние пределы свойств теоретических частиц темной материи, предоставляя важную отправную точку для будущих исследований.