Большой адронный коллайдер может генерировать темную материю в своих струях частиц

Новый этап поиска темной материи завершился неудачей, однако эти усилия предоставили важные ограничения, которые помогут сузить направление будущих экспериментов в поисках этого неуловимого вещества.
Большинство астрономов утверждают, что темная материя составляет 85% всей массы Вселенной и может объяснить непропорциональную гравитацию вокруг галактик и в скоплениях галактик. Однако ее природа остается загадкой, и даже главный кандидат, так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP), не был обнаружен в Большом адронном коллайдере (БАК).
"Поиск темной материи требует пересмотра парадигмы из-за отсутствия доказательств существования WIMP. В свете этого теоретики рассматривают альтернативные модели, предполагая, что темная материя может сильно взаимодействовать с частицами в Стандартной модели" — Дипак Кар, профессор физики Университета Витватерсранда.
Кар и его коллега Суканья Синха предложили новый метод поиска потенциальных частиц темной материи, таких как темные кварки и темные глюоны, в столкновениях протонов внутри БАКа. Их концепция основана на идее, что эти частицы могут образовывать "полувидимые" струи, приводя к энергетическим дисбалансам в экспериментах.
Хотя исследователи не обнаружили доказательств существования полувидимых струй, результаты эксперимента ATLAS на БАКе определили верхние пределы свойств теоретических частиц темной материи, предоставляя важную отправную точку для будущих исследований.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.