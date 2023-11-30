Ракеты SpaceX продолжают пробивать кроваво-красные «атмосферные дыры» в небе

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ракеты SpaceX, выходящие с орбиты, вызывают временные дыры в верхних слоях атмосферы, что создает яркие световые явления, известные как "полярные сияния SpaceX". Эти красные светящиеся шары, несмотря на их внушительный вид, не представляют угрозы для окружающей среды или жизни на Земле, но ученые предупреждают о потенциальных непредвиденных проблемах.

Фото: openverse by rawpixel is licensed under CC BY

Исследователям давно известно, что ракетные запуски могут привести к образованию дыр в верхней ионосфере, что приводит к полосам красного света, напоминающим полярное сияние. Однако недавно астрономы из обсерватории Макдональд в Техасе заметили уникальные красные огни, вызванные ионосферными дырами, образующимися при падении вторичных ускорителей ракет SpaceX.

Эти полярные сияния SpaceX, появляющиеся после выхода ракет из атмосферы, обладают сферической формой и являются результатом ионизированных атомов кислорода, возбуждаемых при рекомбинации или обратном превращении после выброса топлива в ионосферу.

Хотя эти световые шоу не представляют опасности для жизни на Земле, их влияние на астрономическую науку все еще оценивается. Изменения в ионосфере также могут повлиять на коротковолновую радиосвязь и сигналы GPS. Изучение этих дыр может также расширить понимание ученых об ионосфере.

Помимо этих "полярных сияний", ракеты SpaceX также создают другие световые эффекты, такие как "спирали SpaceX", вызванные облаками кристаллов льда и отражением солнечного света. С увеличением числа запусков SpaceX, подобные световые явления, вероятно, станут более обыденными в будущем.