Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия заявляет о необходимости вывода российских военных из Приднестровья
Премьера Франции жёстко раскритиковали за вейп в парламенте
В результате взрыва в Ростовской области погибло 12 контрактников
Эксперт рассказала о правилах хранения зелени в холодильнике
В отпуск в Северную Корею: правительства России и КНДР работают над увеличением взаимного туристического потока
Новый сбой на АЭС в Финляндии — новые цены на электроэнергию для страны
Морозы до -40 и метели: синоптики прогнозируют арктическую атаку в Центральной России этой зимой
Ведущий Би-би-си пожаловался, что на работе вокруг него слишком много белых
В погранслужбе Финляндии считают, что на границе с Россией сейчас исключительная ситуация

Ракеты SpaceX продолжают пробивать кроваво-красные «атмосферные дыры» в небе

1:50
Наука

Ракеты SpaceX, выходящие с орбиты, вызывают временные дыры в верхних слоях атмосферы, что создает яркие световые явления, известные как "полярные сияния SpaceX". Эти красные светящиеся шары, несмотря на их внушительный вид, не представляют угрозы для окружающей среды или жизни на Земле, но ученые предупреждают о потенциальных непредвиденных проблемах.

Ракеты SpaceX продолжают пробивать кроваво-красные «атмосферные дыры» в небе
Фото: openverse by rawpixel is licensed under CC BY

Исследователям давно известно, что ракетные запуски могут привести к образованию дыр в верхней ионосфере, что приводит к полосам красного света, напоминающим полярное сияние. Однако недавно астрономы из обсерватории Макдональд в Техасе заметили уникальные красные огни, вызванные ионосферными дырами, образующимися при падении вторичных ускорителей ракет SpaceX.

Эти полярные сияния SpaceX, появляющиеся после выхода ракет из атмосферы, обладают сферической формой и являются результатом ионизированных атомов кислорода, возбуждаемых при рекомбинации или обратном превращении после выброса топлива в ионосферу.

Хотя эти световые шоу не представляют опасности для жизни на Земле, их влияние на астрономическую науку все еще оценивается. Изменения в ионосфере также могут повлиять на коротковолновую радиосвязь и сигналы GPS. Изучение этих дыр может также расширить понимание ученых об ионосфере.

Помимо этих "полярных сияний", ракеты SpaceX также создают другие световые эффекты, такие как "спирали SpaceX", вызванные облаками кристаллов льда и отражением солнечного света. С увеличением числа запусков SpaceX, подобные световые явления, вероятно, станут более обыденными в будущем.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Названы самые дефицитные профессии в России
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Последние материалы
"Международное общественное движение ЛГБТ" объявлено экстремистской организацией
Балерина Волочкова заверила в отсутствии задолженностей: "Вам не снилась такая сумма"
В ГИБДД рассказали, когда за превышение скорости могут конфисковать автомобиль
Третьеклассник из Москвы принес в школу боевую гранату отца
В 2024 году семейство Lada Granta может заменить другое народное авто — Lada Iskra
Мошенники от лица командира ЧВК "Вагнер" Лотоса заманивают россиян на службу по контракту
Финляндия отгородилась от России двойным забором
Эксперты рассказали, как отличить грипп от ОРВИ
Макаревич* запретил поддерживающим СВО жителям России скачивать свой новый музыкальный альбом
Терапевт Яна Гончарова: настой из шиповника ускоряет выздоровление при ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников