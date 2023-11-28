Русские ученые разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из московской ИТ-компании "Нейроботикс" связали "мозг" беспилотника с нейроинтерфейсом, что позволяет операторам управлять дроном с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на НКО "Национальные технологические инициативы"

Правда, в военных или оборонительных целях использовать дрон, названный "Пионер Мини", не получится.

"Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер", — говорится в сообщении.

Однако, управление квадрокоптером силой мысли значительно улучшает концентрацию и внимание оператора дрона, что может пригодится при для управления другими БПЛА.

Как использовать квадрокоптер: ТОП 25 невероятных вариантов