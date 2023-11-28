Ученые из московской ИТ-компании "Нейроботикс" связали "мозг" беспилотника с нейроинтерфейсом, что позволяет операторам управлять дроном с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли.
Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на НКО "Национальные технологические инициативы"
Правда, в военных или оборонительных целях использовать дрон, названный "Пионер Мини", не получится.
"Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер", — говорится в сообщении.
Однако, управление квадрокоптером силой мысли значительно улучшает концентрацию и внимание оператора дрона, что может пригодится при для управления другими БПЛА.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.