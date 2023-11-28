Антивирус на смартфоне поможет выявить шпионский софт

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

О том, как обнаружить шпионский софт на смартфоне, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Существуют три основных способа выявления таких программ.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Первый — установка антивирусного программного обеспечения, которое позволяет обнаружить и удалить вредоносные программы.

Второй способ — анализ изменений в поведении устройства. Если смартфон быстро разряжается, увеличивается расход интернет-трафика, автоматически активируется геолокация и сообщения отправляются на незнакомые номера, есть основания подозревать наличие шпионского софта. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет выявить и удалить шпионскую программу, посоветовал эксперт в беседе с агентством "ПРАЙМ".

Третий способ, который обычно используется как дополнительная мера, — установка сканера приложений. Он способен обнаружить подозрительный доступ к устройству.