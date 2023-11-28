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Антивирус на смартфоне поможет выявить шпионский софт

1:01
Наука

О том, как обнаружить шпионский софт на смартфоне, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Существуют три основных способа выявления таких программ.

Антивирус на смартфоне поможет выявить шпионский софт
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Первый — установка антивирусного программного обеспечения, которое позволяет обнаружить и удалить вредоносные программы.

Второй способ — анализ изменений в поведении устройства. Если смартфон быстро разряжается, увеличивается расход интернет-трафика, автоматически активируется геолокация и сообщения отправляются на незнакомые номера, есть основания подозревать наличие шпионского софта. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет выявить и удалить шпионскую программу, посоветовал эксперт в беседе с агентством "ПРАЙМ".

Третий способ, который обычно используется как дополнительная мера, — установка сканера приложений. Он способен обнаружить подозрительный доступ к устройству.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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