О том, как обнаружить шпионский софт на смартфоне, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Существуют три основных способа выявления таких программ.
Первый — установка антивирусного программного обеспечения, которое позволяет обнаружить и удалить вредоносные программы.
Второй способ — анализ изменений в поведении устройства. Если смартфон быстро разряжается, увеличивается расход интернет-трафика, автоматически активируется геолокация и сообщения отправляются на незнакомые номера, есть основания подозревать наличие шпионского софта. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет выявить и удалить шпионскую программу, посоветовал эксперт в беседе с агентством "ПРАЙМ".
Третий способ, который обычно используется как дополнительная мера, — установка сканера приложений. Он способен обнаружить подозрительный доступ к устройству.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.