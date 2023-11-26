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Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей

1:10
Наука

Как показало исследование, проведенное учеными из Университета Висконсин-Мэдисон, уменьшение поступления в организм аминокислоты изолейцина способствовало улучшению состояния здоровья мышей, являвшихся объектом эксперимента.

Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей
Фото: openverse by spencer77 is licensed under CC BY 2.0.

В процессе эксперимента было установлено, что грызуны, потреблявшие пищу с низким содержанием изолейцина, жили дольше. При этом самки продемонстрировали увеличение продолжительности жизни на 7%, а самцы на 33%. Анализ 26 показателей здоровья, включая мышечную силу, выносливость, выпадение волос и координацию, однозначно указал, что мыши, потреблявшие минимальное количество изолейцина, поддерживали гораздо лучшую физическую форму на протяжении всей жизни по сравнению с теми, кто получал сбалансированное питание.

Ученые отмечают, что полное исключение из рациона изолейцина, который является важной аминокислотой, нецелесообразно. Вместе с тем, они подчеркивают, что люди с избыточным весом, вероятно, употребляют изолейцин в избытке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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