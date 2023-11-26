Scientific Reports: потеря слуха может привести к истощению

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Ученые из Университета Оулу выяснили, что потеря слуха с возрастом может привести к уменьшению индекса массы тела (ИМТ) и общего процента жира в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

В рамках исследования использовались данные Британского биобанка, базы FinnGen и консорциума Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT). Ученые сфокусировались на пациентах среднего возраста от 52 до 63 лет.

Оказалось, что возрастная потеря слуха может быть связана с уменьшением ИМТ и общего объема жира в организме у людей европейского происхождения. Это особенно опасно для тех, кто сталкивается с потерей слуха в сочетании с дефицитом веса или неправильным питанием. Ученые подчеркивают, что уделение повышенного внимания со стороны медицинских специалистов этой уязвимой группе может иметь решающее значение.

Хотя ранее наблюдательные исследования указывали на связь между длительным воздействием шума, таким как шум с дороги, и повышенным риском ожирения, новое исследование не подтверждает, что ожирение само по себе является фактором риска потери слуха.

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