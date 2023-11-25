Ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН достигли прогресса в увеличении чувствительности ПЦР-тестов.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В рамках проведенного исследования, используя новые производные нуклеиновых кислот, специалисты разработали ПЦР-тест, который способен значительно повысить точность диагностики.

Заведующий лабораторией Института, Александр Ломзов подчеркнул, что данный метод позволяет более точно выявлять изменения в гене и оценивать возможные последствия этих изменений. При успешном завершении последующих исследований есть шанс внедрения данной технологии в клиническую практику уже через несколько лет, сообщает Сиб.фм.