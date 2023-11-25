В России разработали городскую систему защиты от дронов "Геопейджер"

Новосибирский стартап "Геопейджер" представил инновационный проект городской системы отслеживания беспилотников.
Ключевым элементом проекта являются геопейджеры — специальные датчики, передающие данные в общий воздушный кадастр. Эти устройства предназначены для определения границ участков и мониторинга активности в воздушном пространстве. Каждый геопейдер привязан к определенной зоне, образуя в совокупности городскую сеть мониторинга.
На текущем этапе разработчики успешно создали прототип в виде микросхемы с антенной, способной определять наличие дронов в окрестностях. Прототип прошел успешные испытания, включая использование на открытых территориях с плотной застройкой, сообщают "Аргументы и Факты".
Датчики геопейджеров могут быть интегрированы с системой "Умный город". Компания-разработчик нашла партнера для запуска пилотного проекта, что предоставляет перспективы для дальнейшего развития и внедрения инновационного решения в городской инфраструктуре.
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