Аспирант НГТУ НЭТИ разработал устройство для вертикальной посадки самолётов

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Аспирант Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Александр Болдонов разработал трехмерную модель устройства, предназначенного для установки на стандартные легкомоторные самолеты с целью обеспечения вертикального взлета и посадки.

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Комплект модернизации самолетов (КМС) включает в себя электрическую винтомоторную группу, аккумуляторы, электронику и другие компоненты, которые могут быть установлены на легкий самолет для реализации вертикального взлета и посадки, сообщает ТАСС.

Это устройство позволит использовать самолет в режиме, аналогичном вертолету, и обеспечит возможность взлетать и садиться в ограниченных пространственных условиях. Такая технология имеет потенциальное применение для доставки медицинских работников, спасателей и других сотрудников спецслужб в труднодоступные местности. Александр Болдонов уточнил, что уже создана 3D-модель системы, проведены предварительные расчеты, и подана заявка на грант.

Проект находится на стадии аэродинамических исследований, как сообщили в пресс-службе вуза.

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