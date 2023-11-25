Учёные Южной Кореи: тревожные навязчивые мысли в мозге идут из префронтальной коры

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Ученые из Южной Кореи, представляющие университет Сонгюнгван в Сеуле, выяснили, какие участки мозга ответственны за тенденцию человека к руминации — постоянному возвращению к одним и тем же негативным мыслям, что может стать причиной депрессии и тревожности. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

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С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые выявили конкретную область мозга, связанную с руминацией — дорсально-медиальную префронтальную кору (ДМПК).

Результаты указали на то, что ДМПК взаимодействует с другими участками мозга, особенно с левой нижней лобной извилиной и правым височно-теменным соединением. Эти взаимодействия оказались ключевыми для понимания явления руминации, так как данные области мозга связаны с речью и оценкой человека в различных социальных ситуациях.

Разработанная модель успешно прогнозировала уровень депрессии у пациентов с диагнозом "большое депрессивное расстройство", что свидетельствует о взаимосвязи активности мозга при руминации и клинической депрессии.

"Руминация представляет собой одну из ключевых моделей мышления, и данное исследование демонстрирует, что склонность к ней может быть расшифрована через взаимосвязи в мозге, измеренные при помощи фМРТ. Мы надеемся, что в будущем нейровизуализацию можно будет использовать для мониторинга и управления психическим здоровьем", — подчеркнул ведущий автор исследования Чун-Ван Ву.

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