Ученые из Южной Кореи, представляющие университет Сонгюнгван в Сеуле, выяснили, какие участки мозга ответственны за тенденцию человека к руминации — постоянному возвращению к одним и тем же негативным мыслям, что может стать причиной депрессии и тревожности. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).
С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые выявили конкретную область мозга, связанную с руминацией — дорсально-медиальную префронтальную кору (ДМПК).
Результаты указали на то, что ДМПК взаимодействует с другими участками мозга, особенно с левой нижней лобной извилиной и правым височно-теменным соединением. Эти взаимодействия оказались ключевыми для понимания явления руминации, так как данные области мозга связаны с речью и оценкой человека в различных социальных ситуациях.
Разработанная модель успешно прогнозировала уровень депрессии у пациентов с диагнозом "большое депрессивное расстройство", что свидетельствует о взаимосвязи активности мозга при руминации и клинической депрессии.
"Руминация представляет собой одну из ключевых моделей мышления, и данное исследование демонстрирует, что склонность к ней может быть расшифрована через взаимосвязи в мозге, измеренные при помощи фМРТ. Мы надеемся, что в будущем нейровизуализацию можно будет использовать для мониторинга и управления психическим здоровьем", — подчеркнул ведущий автор исследования Чун-Ван Ву.
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