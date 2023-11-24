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Cell Reports: учёные США нашли препарат, способный помочь в борьбе с раком

1:24
Наука

Местное обезболивающее средство лидокаин может иметь потенциал в борьбе с онкологией, так как способно вызывать самоуничтожение раковых клеток. Ранее проведённое крупное исследование в апреле 2023 года показало, что использование этого средства перед операцией по удалению рака молочной железы увеличивает выживаемость пациентов, однако механизм данного эффекта оставался неизвестным. В новой работе учёных из США было обнаружено, что лидокаин активирует рецептор горького вкуса T2R14, который является избыточным у различных раковых клеток. Активация T2R14 запускает процесс апоптоза — самоуничтожение клеток, вызывающих онкологию. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Cell Reports: учёные США нашли препарат, способный помочь в борьбе с раком
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Местное обезболивающее средство лидокаин может активировать рецептор горького вкуса T2R14, открывает новые перспективы для его использования в лечении рака. Это открывает возможности для разработки новых методов лечения рака, основанных на активации этого рецептора.

"Хотя мы не предполагаем, что лидокаин может вылечить рак, нас воодушевляет возможность того, что он может дать преимущество в лечении рака головы и шеи", — отметили учёные.

Местная анестезия.Лидокаин.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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