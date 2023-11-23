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Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил «пушистую» чужую планету, с которой идет дождь из песка

2:06
Наука

Свежие исследования выявили наличие странных песчаных облаков высоко в атмосфере экзопланеты. Хотя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) активно исследует далекие уголки ранней Вселенной, он также обращает внимание на объекты поблизости, такие как атмосферы экзопланет в нашей галактике. Европейские астрономы, используя JWST, подробно изучили состав атмосферы экзопланеты WASP-107b и обнаружили водяной пар, диоксид серы и даже облака силикатного песка в ее динамичной атмосфере. Это исследование может также расширить наше понимание химии далеких планет.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил «пушистую» чужую планету, с которой идет дождь из песка
Фото: openverse by hmomoy is licensed under CC BY 2.0

WASP-107b, с низкой плотностью и порой сравниваемая с кометой, имеет размеры Юпитера, но лишь 12% его массы. Находится на расстоянии приблизительно 200 световых лет от Земли и обращается вокруг своей звезды за шесть дней. Ее родительская звезда излучает меньше световых фотонов высокой энергии из-за меньшего размера и температуры, что удивительно объясняет обнаружение диоксида серы в атмосфере.

Помимо диоксида серы, астрономы выявили высотные облака из мелких силикатных частиц, по сути, песка. Это может объясняться подобно образованию водяных облаков на Земле, но с каплями песка. Когда капли песчаного дождя конденсируются и падают, они встречают горячие слои внутри планеты, превращаясь в силикатный пар, который поднимается обратно вверх и снова конденсируется, формируя облака.

"JWST "революционизирует описание характеристик экзопланет, предоставляя уникальную информацию с поразительной скоростью. Открытие облаков песка, воды и диоксида серы на WASP-107b изменяет представление о формировании и эволюции планет, добавляя новые аспекты к нашему пониманию Солнечной системы" — подчеркнул Лин Дечин из Католического университета Левена в Бельгии, ведущий автор исследования.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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