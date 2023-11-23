Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
В Петербурге задержан покупатель, который заплатил за все свои продукты цену одной картофелины
В Воронеже пугали детей пугали фейками о теракте
Виктория Боня намекнула на скорую свадьбу
Минобороны РФ показало видеокадры, снятые сразу после ранения журналиста Бориса Максудова
Политолог Ищенко: США будут поддерживать Украину до печального конца
В Новосибирске неизвестный распылил в поликлинике газовый баллончик
FIP: сны о потере зубов связаны с дискомфортом в полости рта
Шоумен Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой

В Турции нашли 2800-летнюю слоновую кость с изображением сфинкса

Наука

Археологи в Турции обнаружили роскошно украшенный резной бивень слона возрастом 2800 лет в местности, которая, вероятно, когда-то являлась "центром силы" железного века.

В Турции нашли 2800-летнюю слоновую кость с изображением сфинкса
Фото: openverse by USFWS Mountain Prairie is licensed under CC BY 2.0

На этом искусстве из слоновой кости изображены мифический сфинкс - человеческая голова на теле крылатого льва, а также изображения реального льва и двух высоких растений, которые, возможно, представляют собой мифическое "дерево жизни". Несмотря на принадлежность к эпохе железного века, артефакт был обнаружен в археологическом слое, перекрывающем гораздо более древний город — пустующую хеттскую столицу бронзового века Хаттусу.

"Этот артефакт свидетельствует о важности поселения железного века на данном участке, несмотря на его основание после того, как хетты покинули город примерно в 1200 году до н. э., в период так называемого краха позднего бронзового века" — сказал Андреас Шахнер, археолог Немецкого археологического института, который руководил раскопками в Хаттусе с 2006 года.

"Можно утверждать, что это место превратилось в нечто более значимое, возможно, став центром влияния", — отметил Шахнер в интервью турецкому государственному агентству "Анадолу".

Артефакт имеет размеры около 30 сантиметров и 10 сантиметров, и, по мнению Шахнера, возможно, представляет собой часть мебели.

Вероятно, его ранее использовали как декоративный элемент к деревянному ящику или другой деревянной мебели. Работа повреждена с обеих сторон, но верхняя и нижняя стороны остаются в первоначальном состоянии, что позволяет предположить, что она была изначально длинне.

Шахнер отметил уникальность этого артефакта среди находок в поселении железного века, возникшем на территории заброшенного города Хаттуса, который находится теперь рядом с турецкой деревней Богазкёй (также известной как Богазкале), примерно в 90 милях (145 километрах) к востоку от Анкары.

"Впервые мы сталкиваемся с произведением искусства, украшенным такой детализированной, прекрасно выполненной сценой. Хотя в Богазкое были проведены обширные раскопки на уровнях железного века, мы ранее не встречали столь детального артефакта" — отметил Шахнер.

Археолог добавил, что вырезанные на фрагменте символы могут указывать на связь между поселением и другими современными культурами.

После завершения научных исследований резьбы по слоновой кости артефакт будет выставлен в музее Богазкёй.

Раскопки на судьбоносной горе в Трое
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Арестович* нашёл "чисто фашистскую жемчужину" в словах омбудсмена Украины
Банки Приморья переполнились клиентами из-за падения доллара
В России начнутся официальные продажи китайского аналога Volkswagen
Из-за дезертирства военнослужащих ВСУ направляют в дисциплинарные батальоны
В Театре на Трубной в декабре пройдут показы спектакля "Час тишины"
Daily Mail: провалы в памяти связаны с влиянием алкоголя на особую область мозга
Екатеринбургский депутат призвал увеличить стоимость проезда в транспорте, а бедным — "ходить пешком"
Несмотря на сложную обстановку в регионе, российские туристы сохраняют интерес к поездкам в Египет
Военный эксперт предупредил о риске нападения НАТО на Россию
В Мурманской области успешно реализован проект утилизации плавтехбазы "Лепсе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников