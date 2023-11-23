В Турции нашли 2800-летнюю слоновую кость с изображением сфинкса

Археологи в Турции обнаружили роскошно украшенный резной бивень слона возрастом 2800 лет в местности, которая, вероятно, когда-то являлась "центром силы" железного века.

Фото: openverse by USFWS Mountain Prairie is licensed under CC BY 2.0

На этом искусстве из слоновой кости изображены мифический сфинкс - человеческая голова на теле крылатого льва, а также изображения реального льва и двух высоких растений, которые, возможно, представляют собой мифическое "дерево жизни". Несмотря на принадлежность к эпохе железного века, артефакт был обнаружен в археологическом слое, перекрывающем гораздо более древний город — пустующую хеттскую столицу бронзового века Хаттусу.

"Этот артефакт свидетельствует о важности поселения железного века на данном участке, несмотря на его основание после того, как хетты покинули город примерно в 1200 году до н. э., в период так называемого краха позднего бронзового века" — сказал Андреас Шахнер, археолог Немецкого археологического института, который руководил раскопками в Хаттусе с 2006 года.

"Можно утверждать, что это место превратилось в нечто более значимое, возможно, став центром влияния", — отметил Шахнер в интервью турецкому государственному агентству "Анадолу".

Артефакт имеет размеры около 30 сантиметров и 10 сантиметров, и, по мнению Шахнера, возможно, представляет собой часть мебели.

Вероятно, его ранее использовали как декоративный элемент к деревянному ящику или другой деревянной мебели. Работа повреждена с обеих сторон, но верхняя и нижняя стороны остаются в первоначальном состоянии, что позволяет предположить, что она была изначально длинне.

Шахнер отметил уникальность этого артефакта среди находок в поселении железного века, возникшем на территории заброшенного города Хаттуса, который находится теперь рядом с турецкой деревней Богазкёй (также известной как Богазкале), примерно в 90 милях (145 километрах) к востоку от Анкары.

"Впервые мы сталкиваемся с произведением искусства, украшенным такой детализированной, прекрасно выполненной сценой. Хотя в Богазкое были проведены обширные раскопки на уровнях железного века, мы ранее не встречали столь детального артефакта" — отметил Шахнер.

Археолог добавил, что вырезанные на фрагменте символы могут указывать на связь между поселением и другими современными культурами.

После завершения научных исследований резьбы по слоновой кости артефакт будет выставлен в музее Богазкёй.

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