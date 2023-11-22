Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец SHAMAN высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ
Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип
НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым
Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников

Курение в молодости повышает риск развития деменции у пожилых

1:52
Наука

Курение в молодом и подростковом возрасте может привести к ухудшению когнитивных способностей у пожилых людей, таков вывод, сделанный исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты этого исследования были опубликованы в SpringerLink.

Курение в молодости повышает риск развития деменции у пожилых
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В эксперименте принимали участие 194 добровольца в возрасте от 16 до 22 лет, разделенных на две группы в зависимости от частоты употребления никотиносодержащих продуктов. Участники первой группы курили более одного раза в неделю, тогда как участники второй группы — реже. В ходе исследования участники предоставили информацию о своем физическом и психическом здоровье, а также прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки скорости кровотока в головном мозге.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно употребляет никотин, наблюдалось снижение скорости кровотока в левом и правом предклинье полушарий головного мозга, а также в левой задней и правой передней частях его поясной извилины. Эти области ответственны за когнитивные функции, такие как внимание и память.

Ученые также отметили, что с возрастом у лиц, зависимых от никотина, ухудшение кровотока в этих областях их мозга становится более выраженным. Эти изменения впоследствии могут стать фактором риска развития деменции — состояния, связанного с ухудшением функции нейронов.

Из-за недостаточного кровотока мозг не получает достаточное количество кислорода и питательных веществ. Авторы исследования надеются, что их работа поможет разработке эффективных стратегий общественного здравоохранения по борьбе с употреблением никотина и табака среди молодежи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Ксения Бородина раскритиковала журналистов за оскорбительные публикации
Эксперты автосервисов назвали дефицит деталей среди главных проблемы китайских машин
В Коми сотрудника полиции подозревают в истязании женщины
В Томске после жалоб участников СВО отменили концерт Арбениной
В России ввели страховые выплаты старшим родственникам погибших бойцов СВО
Юрист назвал три случая, когда банк может не вернуть деньги
Военный эксперт Зеленков рассказал, как украинским дронам удаётся долетать до Москвы
РБК: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей
После выборов 2024 года могут принять новые решения по СВО и экономике
Армения призвала Азербайджан демаркировать границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников