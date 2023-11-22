Курение в молодости повышает риск развития деменции у пожилых

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Курение в молодом и подростковом возрасте может привести к ухудшению когнитивных способностей у пожилых людей, таков вывод, сделанный исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты этого исследования были опубликованы в SpringerLink.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В эксперименте принимали участие 194 добровольца в возрасте от 16 до 22 лет, разделенных на две группы в зависимости от частоты употребления никотиносодержащих продуктов. Участники первой группы курили более одного раза в неделю, тогда как участники второй группы — реже. В ходе исследования участники предоставили информацию о своем физическом и психическом здоровье, а также прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки скорости кровотока в головном мозге.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно употребляет никотин, наблюдалось снижение скорости кровотока в левом и правом предклинье полушарий головного мозга, а также в левой задней и правой передней частях его поясной извилины. Эти области ответственны за когнитивные функции, такие как внимание и память.

Ученые также отметили, что с возрастом у лиц, зависимых от никотина, ухудшение кровотока в этих областях их мозга становится более выраженным. Эти изменения впоследствии могут стать фактором риска развития деменции — состояния, связанного с ухудшением функции нейронов.

Из-за недостаточного кровотока мозг не получает достаточное количество кислорода и питательных веществ. Авторы исследования надеются, что их работа поможет разработке эффективных стратегий общественного здравоохранения по борьбе с употреблением никотина и табака среди молодежи.