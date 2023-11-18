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Ученые выяснили, какой продукт улучшает сексуальную жизнь

1:30
Наука

Как показывает новое исследование, простой кулинарный ингредиент может оживить вашу сексуальную жизнь. Эксперты обнаружили, что имбирь обладает схожими характеристиками с Виагрой.

Ученые выяснили, какой продукт улучшает сексуальную жизнь
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Имбирь может улучшить вашу сексуальную жизнь", — гласит исследование.

Ученые выяснили, что люди, употребляющие больше этого острого корня, имеют более высокий либидо и чаще испытывают удачу в сексе.

Исследователи предполагают, что он повышает уровень тестостерона и улучшает кровообращение, аналогично Виагре. Также он может снизить уровень гормона серотонина, делая людей менее неуверенными или смущенными. Об этом сообщает The Sun.

"Доказательства говорят о том, что имбирь может улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Возможно, он имеет потенциал как недорогое, но эффективное средство для улучшения сексуального поведения", — отметил профессор Пекка Санттила из Шанхайского университета Нью-Йорка.

Исследование также указывает на то, что улучшение качества секса может быть связана с тем, что у людей, употребляющих больше имбиря, лучше общее здоровье. Другие положительные свойства имбиря включают снижение воспаления и борьбу с тошнотой и вздутием. Исследование также показывает, что употребление орехов, авокадо, устриц и клубники также может повысить вашу сексуальную жизнь.

Как повысить либидо? / Продукты влияющие на твою половую жизнь!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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