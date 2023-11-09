Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка подверглась нападению двух мужчин в Таиланде
Ксения Собчак разочаровалась выбором платья Иды Галич на светском мероприятии
В Гнесинке заявили, что проверили дипломную работу певца Shaman на антиплагиат
Медведев: возможности ОПК вышли на невиданный уровень быстрее, чем предполагали
Суд не наказал офицера, который подарил гранаты помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову
Китайский производитель отзывает 55 тысяч машин
Захарова обратилась к международным организациям с призывом изучить факты торговли украинскими детьми
Мусульман России настораживает угроза мигрантофобии
"Прямая линия" с Путиным в этом году пройдёт в совмещённом формате

Физик Богачёв предрек в 2024 году Земле ещё больше магнитных бурь

1:21
Наука

Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв раскрыл секрет магнитных бурь и сделал прогноз вспышек на Солнце на ближайшее время и в следующем году в беседе с Пятым каналом.

Физик Богачёв предрек в 2024 году Земле ещё больше магнитных бурь
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

По словам специалиста, за последние 50 лет магнитные бури не только участились, но и стали мощнее и сильнее. Только за минувшие два осенних месяца жители Земли могли ощутить на себе больше пятнадцати солнечных вспышек.

Аналитик назвал такую активность звезды пугающей и настораживающей — солнце учёные анализируют уже 250-300 лет. За этот период удалось зафиксировать тот факт, что каждые 11 лет звезда ведёт себя аномально.

"Раз в 11 лет звезда выходит на высокие состояния активности", — прокомментировал эксперт.

Следующий год, уверен аналитик, окажется ещё богаче на магнитные бури. Но только часть из них будет опасна для людей.

В этом году повышенную солнечную активность прогнозируют в ноябре (ожидаются три слабые бури) и в декабре. В последний месяц этого года ожидаются две сильные магнитные бури 8 и 26 числа.

Метеочувствительным людям рекомендуют внимательно следить и за прогнозом погоды.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Точные даты магнитных бурь в ноябре 2023 года
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Строитель с криминальным уклоном: как в Калининградской области возводят мегаобъекты
"Прямая линия" с Путиным в этом году пройдёт в совмещённом формате
Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова вышла в свет с новым возлюбленным
Эрдоган: Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе
Блинкен: В США надеются на способность Китая не допустить опасное поведение КНДР
Медведев: задержек выплат военным быть не должно
Катя Гордон отчитала Семёна Слепакова* и Noize MC** за поддержку Израиля: вы же против войны
Президент Чехии считает, что Киеву ничего не даст развитие ситуации в зоне СВО
Физик Богачёв предрек в 2024 году Земле ещё больше магнитных бурь
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Латвию на авто с российской регистрацией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников