Физик Богачёв предрек в 2024 году Земле ещё больше магнитных бурь

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв раскрыл секрет магнитных бурь и сделал прогноз вспышек на Солнце на ближайшее время и в следующем году в беседе с Пятым каналом.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

По словам специалиста, за последние 50 лет магнитные бури не только участились, но и стали мощнее и сильнее. Только за минувшие два осенних месяца жители Земли могли ощутить на себе больше пятнадцати солнечных вспышек.

Аналитик назвал такую активность звезды пугающей и настораживающей — солнце учёные анализируют уже 250-300 лет. За этот период удалось зафиксировать тот факт, что каждые 11 лет звезда ведёт себя аномально.

"Раз в 11 лет звезда выходит на высокие состояния активности", — прокомментировал эксперт.

Следующий год, уверен аналитик, окажется ещё богаче на магнитные бури. Но только часть из них будет опасна для людей.

В этом году повышенную солнечную активность прогнозируют в ноябре (ожидаются три слабые бури) и в декабре. В последний месяц этого года ожидаются две сильные магнитные бури 8 и 26 числа.

Метеочувствительным людям рекомендуют внимательно следить и за прогнозом погоды.

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