НАСА планирует для колонизации Луны доставить на спутник Земли 3D-принтер, а затем слой за слоем возведёт здания из специального лунного бетона на основе каменной крошки, фрагментов минеральных руд и пыли. Об этом пишет NYT.
Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря передовым технологиям и партнёрствам с университетами и частными компаниями. Однако до начала колонизации придется решить несколько базовых проблем. Среди них - пыль, мелкий абразивный порошок, острый как стекло, кроме того токсичен при вдыхании. Доставлять материалы с Земли для строительства в космосе нецелесообразно, поэтому здания планируют собрать из лунного грунта, который более подходит для лунных условий.
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