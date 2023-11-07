США "замахнулись" на колонизацию Луны

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

НАСА планирует для колонизации Луны доставить на спутник Земли 3D-принтер, а затем слой за слоем возведёт здания из специального лунного бетона на основе каменной крошки, фрагментов минеральных руд и пыли. Об этом пишет NYT.

Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря передовым технологиям и партнёрствам с университетами и частными компаниями. Однако до начала колонизации придется решить несколько базовых проблем. Среди них - пыль, мелкий абразивный порошок, острый как стекло, кроме того токсичен при вдыхании. Доставлять материалы с Земли для строительства в космосе нецелесообразно, поэтому здания планируют собрать из лунного грунта, который более подходит для лунных условий.