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США "замахнулись" на колонизацию Луны

0:49
Наука

НАСА планирует для колонизации Луны доставить на спутник Земли 3D-принтер, а затем слой за слоем возведёт здания из специального лунного бетона на основе каменной крошки, фрагментов минеральных руд и пыли. Об этом пишет NYT.  

США "замахнулись" на колонизацию Луны
Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря передовым технологиям и партнёрствам с университетами и частными компаниями. Однако до начала колонизации придется решить несколько базовых проблем. Среди них - пыль, мелкий абразивный порошок, острый как стекло, кроме того токсичен при вдыхании. Доставлять материалы с Земли для строительства в космосе нецелесообразно, поэтому здания планируют собрать из лунного грунта, который более подходит для лунных условий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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