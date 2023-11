Учёные выявили новую важную роль мозжечка

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты выявили, что мозжечок играет ключевую роль в координации мозговой сети, необходимой для запоминания социального признания. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Фото: Wikipedia by Images are generated by Life Science Databases(LSDB) is licensed under CC BY-SA 2.1