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Учёные выявили новую важную роль мозжечка

1:22
Наука

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты выявили, что мозжечок играет ключевую роль в координации мозговой сети, необходимой для запоминания социального признания. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Учёные выявили новую важную роль мозжечка
Фото: Wikipedia by Images are generated by Life Science Databases(LSDB) is licensed under CC BY-SA 2.1

Социальное распознавание — это психологический процесс, который позволяет нам запоминать и узнавать других людей, особенно тех, с кем мы встречались ранее.

"Потеря способности распознавать лица является распространенным симптомом при нейродегенеративных заболеваниях. Понимание этой сложной функции мозга имеет большое значение и может помочь разработать целевые методы лечения", — отметил доктор философии, доцент Медицинской школы Йи-Мэй Янг.

В данном исследовании ученые управляли активностью мозжечка с точным контролем, используя доклинические модели. Их исследование показало, что мозжечок играет важную роль в обработке социальной информации через активацию нервной матрицы, ответственной за эмоциональные реакции и когнитивные функции.

Исследовательская группа заявила, что в будущем будут проводиться дополнительные исследования, включая мониторинг взаимодействия мозжечка и неокортекса в реальном времени во время выполнения задач по социальному распознаванию.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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