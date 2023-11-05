Science Daily: астрофизики нашли чужую планетк Тейя внутри Земли

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Внутри земной мантии достоверно находятся остатки планеты Тейя, 4.5 миллиарда лет столкнувшейся с Землей — после долгих исследований это выяснили астрофизики.

Фото: Nature by Nature Scince is licensed under Журнал Nature

Как сообщили ученые в Science Daily, эти части чужой планеты лежат под Тихим океаном и Африкой, а наша привычная Луна как раз и образовалась в результате столкновения Тейи с Землей.

"Ученые исследовали два странных образования внутри земной мантии и коры. Они заметно отличались по плотности от всего остального. С помощью всевозможных способов анализа вещества, а также компьютерного моделирования, они определили их источник — это та самая Тейя", — сообщает научный журнал.

По данным моделирования, будучи "затянутой" к Земле, Тейя ударила в нашу планету — в результате часть её осколков осталась внутри Земли, а другая часть вылетела в космос, сформировав Луну.

Ученые-физики отмечают, что в случае прилета подобной планеты сейчас, "всё живое погибло уже при приближении Тейи, с Земли просто бы сорвало атмосферу и размолотило нас так, что не спастись даже в самых глубоких бункерах".

Как уже писала Pravda. Ru со ссылкой на международные исследования, "несмотря на многочисленные постигшие её катастрофы, Земля сумела выстоять, восстановить свою атмосферу, и на ней даже зародились живые организмы, которые все время развиваются.

Также геохимики США выяснили, что столкновение Земли и Тейи подтверждают… камни из российской Костомукши.

"Кто любит отдыхать в лесах Карелии, тем следует относиться с уважением к булыжникам, валяющимся у них под ногами — ведь многие из них помнят ещё зарю Вселенной" — сообщали они.

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