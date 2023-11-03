Неврологи: мозг приходит в негодность из-за изоляции от социума и ночной работы

Неврологи из США Залди Тан и Рэндалл Райт поделились информацией о том, что мозг быстрее стареет у людей, которые живут в одиночестве и тех, кто работает ночью.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Изоляция от общества приводит к утрате гибкости ума. Люди, лишенные общения, перестают эффективно обрабатывать информацию и принимать даже самые простые повседневные решения. Именно социальное взаимодействие способствует поддержанию активности мозга.

"Нервные пути не используются, внимание начинает перенаправляться или рассеиваться. Это может ускорить снижение когнитивных функций", — отметил Тан.

Доктор Райт также упомянул другие факторы, влияющие на снижение умственных возможностей, такие как сидячий образ жизни и работа ночью. Недостаток нормального сна мешает мозгу обновляться и избавляться от токсинов. Регулярная ночная активность может способствовать развитию процессов, аналогичных тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера.

Доктор Тан добавил, что скачки артериального давления могут увеличить риск развития деменции. Также нежелание изучать что-то новое может стать возможной причиной снижения когнитивных способностей.

Он заключил, что это может объяснить, почему люди с более высоким уровнем образования имеют меньший риск развития деменции.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...