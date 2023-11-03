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NIA: ограничение калорий на 12% замедляет старение

2:08
Наука

Ограничение калорий всего на 12% может увеличить вероятность здорового старения путем снижения воспалительных процессов, как сообщается в исследовании, проведенном учеными из Национального института старения (NIA) и опубликованном в журнале Aging Cell, сообщает Газета.Ru.

NIA: ограничение калорий на 12% замедляет старение
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Множество исследований показали, что ограничение калорий у животных без недостатка в витаминах и минералах может замедлить процесс старения, продлить продолжительность жизни, повысить ее качество и уровень стрессоустойчивости. Новое исследование подразумевает, что этот эффект может распространяться и на человека.

Ученые провели анализ данных, собранных в ходе исследования CALERIE, в котором участвовали здоровые американцы молодого и среднего возраста без проблем с весом. Их попросили снизить свое потребление калорий на 25% в течение двух лет, однако удалось добиться максимального снижения на 12%.

Исследователи обнаружили, что такое небольшое ограничение калорий влияет на человека аналогично, как и на животных. Оно, например, активирует гены, отвечающие за производство энергии и обмен веществ, одновременно сдерживая воспалительные гены. Также изменяется регуляция циркадных ритмов и восстановление поврежденных участков ДНК. Поскольку воспаление и старение тесно связаны, ограничение калорий представляет собой мощный метод предотвращения воспалительных процессов, которые часто развиваются у пожилых людей. Сокращение потребления калорий на 12% является вполне выполнимым и может оказаться чрезвычайно полезным, считают авторы исследования.

Кроме того, авторы оригинального исследования CALERIE фазы 2, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Aging, подтвердили, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2-3%. Также участники эксперимента в среднем потеряли 10% своего веса и практически не набрали его обратно в течение двух лет.

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Морщины на лице: как замедлить процесс старения👵 Питание anti-age.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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