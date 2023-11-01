Эксперты назвали приложения, которые нужно удалить со смартфона

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые мобильные приложения не только бесполезны, но и могут представлять угрозу. Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по удалению опасных программ.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Даже загрузка приложений из проверенных источников не обеспечивает абсолютную безопасность ваших личных данных. Например, 60% приложений из категории "Мои гости VK" проявили подозрительную активность в отношении передачи данных.

Следует быть осторожными с менеджерами паролей, такими как Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager, а также с фоторедакторами типа Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, а также с приложениями для очистки памяти смартфона.

Эксперты рекомендуют внимательно читать пользовательские соглашения и разрешения, запрашиваемые при установке приложений. Кроме того, стоит периодически удалять бесполезные приложения, которые больше не используются.

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