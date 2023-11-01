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Учёные рассказали, что экстракт васаби улучшает память пожилых

1:40
Наука » Полезно знать

Ученые из Тохоку университета выяснили, что употребление экстракта васаби может усилить память у людей старше 60 лет, не имеющих заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Учёные рассказали, что экстракт васаби улучшает память пожилых
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Свежие исследования демонстрируют, что включение различных трав и специй, таких как чеснок и имбирь, в рацион питания может оказать положительное воздействие на умственные способности и память пожилых людей. В новой научной работе, исследователи рассмотрели влияние васаби — японской специи, богатой антиоксидантами и противовоспалительными компонентами.

Участники эксперимента, японцы в возрасте от 60 до 80 лет, не имели диабета, психических нарушений или сердечных заболеваний. В течение 12 недель они принимали перед сном либо плацебо, либо 100 мг экстракта васаби в форме таблеток. У тех, кто употреблял васаби, наблюдалось значительное улучшение эпизодической, логической и рабочей памяти по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Также у них повысилась способность ассоциировать лица с именами, что часто представляется проблемой для пожилых людей. Другие когнитивные функции не показали изменений.

Ученые считают, что улучшение умственных способностей у участников исследования связано с веществом 6-MSITC, которое может снизить воспаление в определенной части гиппокампа, а также защитить мозговые клетки от повреждений, вызванных радикалами, такими как активные формы кислорода.

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ВАСАБИ ПОЛЬЗА И ВРЕД | польза васаби состав, васаби вред и польза
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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