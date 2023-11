Your browser does not support the audio element.

Ученые из Тохоку университета выяснили, что употребление экстракта васаби может усилить память у людей старше 60 лет, не имеющих заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.