Nature: 6,5 часов сна достаточно для сохранения нормальной работы мозга

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Анализ снимков МРТ, проведённый на четырёх тысячах человек, не выявил связи между длительностью сна и атрофией мозговой массы. Для поддержания нормальной функциональности мозга достаточно 6,5 часов сна в сутки. Это доказало исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Ранее медицинские рекомендации подразумевали, что необходимо спать не менее семи часов в сутки и считалось, что более короткий сон может негативно влиять на работу мозга и нервной системы.

Международная группа нейрофизиологов провела более подробное исследование, чтобы выяснить влияние длительности сна на мозговую атрофию. Результаты показали, что те испытуемые, которые спали в среднем 6,5 часов, имели наибольший объём подкорковых структур, наименьший объём желудочков головного мозга и самую толстую кору больших полушарий. Эти выводы свидетельствуют о том, что оптимальной длительностью сна для здоровья мозга является 6,5 часов.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Сколько нужно спать?