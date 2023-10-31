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Nature: 6,5 часов сна достаточно для сохранения нормальной работы мозга

1:08
Наука

Анализ снимков МРТ, проведённый на четырёх тысячах человек, не выявил связи между длительностью сна и атрофией мозговой массы. Для поддержания нормальной функциональности мозга достаточно 6,5 часов сна в сутки. Это доказало исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Nature: 6,5 часов сна достаточно для сохранения нормальной работы мозга
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Ранее медицинские рекомендации подразумевали, что необходимо спать не менее семи часов в сутки и считалось, что более короткий сон может негативно влиять на работу мозга и нервной системы.

Международная группа нейрофизиологов провела более подробное исследование, чтобы выяснить влияние длительности сна на мозговую атрофию. Результаты показали, что те испытуемые, которые спали в среднем 6,5 часов, имели наибольший объём подкорковых структур, наименьший объём желудочков головного мозга и самую толстую кору больших полушарий. Эти выводы свидетельствуют о том, что оптимальной длительностью сна для здоровья мозга является 6,5 часов.

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Сколько нужно спать?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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