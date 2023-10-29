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Live Science: близ Великой Китайской стены найдены 400-летние каменные бомбы

1:19
Наука

Исследователи обнаружили на территории недалеко от Великой Китайской стены 59 артефактов, представляющих собой древние бомбы времен династии Мин.

Live Science: близ Великой Китайской стены найдены 400-летние каменные бомбы
Фото: Openverse by matt512 is licensed under CC BY 2.0

Эти античные взрывные устройства были обнаружены поблизости от отрезка Великой Китайской стены в местечке Бадалин, который был построен правителями династии Мин в XVI веке. Это место находится всего в 80 километрах от Пекина.

Бомбы изготовлены из камня и обладают центральным отверстием, предназначенным для загрузки порошка. Они похожи на артиллерийские снаряды, обнаруженные ранее: они использовались охраной, стоявшей вдоль Великой Китайской стены в период правления династии Мин. После заполнения порохом, бомбы могли быть герметично закрыты и брошены на врагов с высоты. Главным образом, они применялись для поджигания, но состав порошка был разработан таким образом, чтобы обеспечивать максимальную мощность взрыва, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на научный журнал Live Science.

Согласно мнению Тонио Андраде, ученого из Университета Эмори в Атланте, находка свидетельствует о феноменальном разнообразии ранних форм порохового оружия, применявшихся в период династии Мин.

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История Древнего мира. #20. Древний Китай
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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