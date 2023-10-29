Live Science: в США на берег выбросило рыбу с половым паразитизмом

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На пляже Кристал-Коув в Южной Калифорнии произошло редкое явление — выброс на берег Тихоокеанской футбольной рыбы, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на научный журнал Live Science.

Фото: Openverse by mark6mauno is licensed under CC BY 2.0

Тихоокеанская футбольная рыба, или Himantolophus sagamius, представляет собой один из более чем 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных районах по всему миру. В октябре 2023 года на берегу парка Кристал-Коув была обнаружена черная рыба длиной 36 сантиметров с характерным стеблем на голове.

Экземпляр, выброшенный на берег, оказался самкой. Эти рыбы могут достигать длины в 61 сантиметр, в то время как самцы гораздо меньше по размеру. Они эволюционировали так, что могут присасываться к самкам и действовать как паразитические поставщики половых клеток на протяжении всей своей жизни.

Этот вид рыбы встречается крайне редко, и по всему миру собрано всего около 30 экземпляров. Поэтому данный случай представляет большую ценность в понимании жизни тихоокеанской футбольной рыбы.

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Рыба-удильщик