На пляже Кристал-Коув в Южной Калифорнии произошло редкое явление — выброс на берег Тихоокеанской футбольной рыбы, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на научный журнал Live Science.
Тихоокеанская футбольная рыба, или Himantolophus sagamius, представляет собой один из более чем 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных районах по всему миру. В октябре 2023 года на берегу парка Кристал-Коув была обнаружена черная рыба длиной 36 сантиметров с характерным стеблем на голове.
Экземпляр, выброшенный на берег, оказался самкой. Эти рыбы могут достигать длины в 61 сантиметр, в то время как самцы гораздо меньше по размеру. Они эволюционировали так, что могут присасываться к самкам и действовать как паразитические поставщики половых клеток на протяжении всей своей жизни.
Этот вид рыбы встречается крайне редко, и по всему миру собрано всего около 30 экземпляров. Поэтому данный случай представляет большую ценность в понимании жизни тихоокеанской футбольной рыбы.
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