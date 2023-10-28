Учёные назвали простой способ избавиться от эректильной дисфункции

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов из Бэйлорского медицинского колледжа обнаружила убедительные доказательства того, что физическая активность может помочь мужчинам справиться с проблемами эректильной функции. Эту информацию опубликовал журнал "The Journal of Sexual Medicine".

Фото: Openverse by Canadian Veggie is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По результатам проведенных исследований учёные пришли к выводу, что эректильная дисфункция часто связана с состоянием сердечно-сосудистой системы у мужчин. Аэробные тренировки, проводимые регулярно, могут улучшить работу этой системы.

Исследование показало, что занятия аэробикой длительностью от 30 до 60 минут три-пять раз в неделю имеют такую же эффективность, как применение лекарственных препаратов для лечения эректильной дисфункции.

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