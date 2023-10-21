Биологи США нашли новый биомаркер старения

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Начало процесса старения может быть выявлено через изменения в составе жиров в крови, сообщает Ufanotes. ru, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета. Жиры представляют собой разнообразные жирные молекулы, включая холестерин, триглицериды, гормоны и различные витамины. Состав жиров в крови может изменяться в зависимости от питания и приема определенных препаратов.

Фото: openverse

В ходе исследования, в котором участвовало более ста человек, ученые выявили изменения в составе жиров, которые характерны для процесса старения. Участники исследования регулярно сдавали анализы крови в течение 9 лет.

Было выяснено, что у каждого человека есть уникальные особенности в своем жирном профиле, которые остаются стабильными со временем. Некоторые виды жиров меняются в зависимости от общего состояния здоровья человека. Ученые проанализировали около 800 различных типов жиров.

Оказалось, что уровень холестерина увеличивается с возрастом, а концентрация жирных кислот омега-3 снижается. Эти изменения происходят у разных людей с разной скоростью.

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