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Систему предупреждения об опасностях в космосе усовершенствуют

1:27
Наука

Третий этап модернизации Автоматизированной системы предупреждения о возможных опасных ситуациях в ближней околоземной орбите (АСПОС ОКП) будет завершен к 2025 году. После этого планируется ввести обновленную систему в эксплуатацию, что может произойти в начале 2026 года, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Систему предупреждения об опасностях в космосе усовершенствуют
Фото: Openverse

В пресс-службе госкорпорации отметили, что этапы создания третьей очереди АСПОС ОКП будут завершены посредством двух раундов испытаний — предварительных и межведомственных. Если испытания завершатся успешно и система подтвердит своё соответствие требованиям, то будет принято решение о внедрении усовершенствованной АСПОС ОКП с началом 2026 года.

Ранее старый советский спутник из серии "Космос" разрушился на высоте 1400 километров над Землей в результате столкновения с космическим мусором. Об этом сообщил сотрудник обсерватории NASA Чандра и астрофизик Джонатан Макдауэлл. Он подчеркнул, что это столкновение является свидетельством растущей опасности, которую представляет космический мусор для действующей космической техники. 

Ранее мы сообщали, что учёные наладили работу аппарата ЕКА "Евклид" для изучения тёмной вселенной после того, как он сбился с маршрута. 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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