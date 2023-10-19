Систему предупреждения об опасностях в космосе усовершенствуют

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Третий этап модернизации Автоматизированной системы предупреждения о возможных опасных ситуациях в ближней околоземной орбите (АСПОС ОКП) будет завершен к 2025 году. После этого планируется ввести обновленную систему в эксплуатацию, что может произойти в начале 2026 года, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Фото: Openverse

В пресс-службе госкорпорации отметили, что этапы создания третьей очереди АСПОС ОКП будут завершены посредством двух раундов испытаний — предварительных и межведомственных. Если испытания завершатся успешно и система подтвердит своё соответствие требованиям, то будет принято решение о внедрении усовершенствованной АСПОС ОКП с началом 2026 года.

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