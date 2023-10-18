Ученые заявили, что препараты от язвы могут вызвать деменцию

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели исследование, вовлекая при этом около двух миллионов взрослых резидентов Дании. Основное внимание уделялось изучению воздействия ингибиторов протонной помпы (ИПП) на организм — это препараты, обычно назначаемые при гастритах, язве и хронической изжоге.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Действие ИПП заключается в блокировке протон-калиевой АТФазы в желудке, ответственной за выработку соляной кислоты.

Использование ИПП постоянно расширяется, но огромной проблемой является то, что примерно 63% назначений осуществляются без предварительных исследований, и во многих странах эти препараты доступны без рецепта. Они не предназначены для долгосрочного использования, но пациенты занимаются самолечением, причем, в течение многих лет.

Специалисты из университетов Копенгагена и Орхуса представили результаты исследования жителей Дании в возрасте от 60 до 75 лет на момент начала эксперимента, который продолжался 18 лет.

Деменция развилась у 99 384 человек за это время, и у тех, кто принимал ИПП, эта проблема возникала заметно чаще, чем у участников контрольной группы. Интересно, что начало деменции могло наступить через 10-15 лет или даже позже после начала приема препаратов от язвы.

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